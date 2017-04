Canciller argentina defiende a Almagro y desmiente a Venezuela

BUENOS AIRES, 28 abr 2017 (IPS) - El gobierno argentino negó enfáticamente que su canciller, Susana Malcorra, le haya ofrecido el año pasado un acuerdo a Venezuela para realizar una estrategia en conjunto en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de desplazar al secretario general, el uruguayo Luis Almagro.

Así, desmintió este viernes 28 lo que había afirmado el día anterior la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

Malcorra prefirió guardar silencio luego de las declaraciones de su colega venezolana y tampoco hubo ningún pronunciamiento público sobre el tema.

Pero un estrecho colaborador de la ministra de Relaciones Exteriores de la administración de Mauricio Macri dijo a IPS: “Eso es una locura y de ninguna manera sucedió”.

La cancillería argentina evitó difundir un comunicado oficial, en busca de bajarle el perfil a la controversia.

“No lo salimos a contestar porque no vale la pena, pero ante la consulta puntual lo desmentimos rotundamente. Eso no pasó”, explicó la fuente.

Rodríguez había afirmado que “el año pasado, siendo Argentina presidente del Consejo Permanente (de la OEA), su canciller me propuso una negociación: que el tema de Venezuela lo llevara Argentina, para cortarle la cabeza a Almagro. Y nosotros le dijimos que no; que no entramos en negociaciones de los intereses ni de los derechos de Venezuela”.

La canciller realizó estas declaraciones en Caracas, durante la conferencia de prensa en la que anunció que Venezuela inicia el proceso para retirarse de la OEA, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

Según dijo Rodríguez, es justamente la salida de la OEA el hecho que ahora posibilita que haga públicas situaciones que venía callando.

“Me permito estos chismes porque, como ya no estamos en la Organización, puedo comentar muchos aspectos que han ocurrido en la misma”, explicó.

“Ahora me siento mucho más libre; puedo decir cositas sobre la OEA”, agregó.

Ese mismo día, la canciller Malcorra estaba en Washington, como parte de la comitiva que acompañó al presidente Macri en su visita oficial a Estados Unidos, durante la cual fue recibido en la Casa Blanca el jueves 27 por su par Donald Trump, con quien se intercambiaron gestos de amistad y entendimiento.

Luego de almorzar con Trump, Macri tuvo palabras duras hacia el gobierno de Maduro, ante un auditorio repleto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), una organización que reúne a figuras académicas y corporativas del poder establecido de la potencia del Norte.

“Creo que en Venezuela no se tiene ningún respeto por los derechos humanos: eso no es una democracia. No se está respetando la independencia del Congreso, así que tenemos que seguir exigiendo elecciones y la liberación de los prisioneros”, dijo el presidente argentino, en un señalamiento que fue ovacionado por los presentes.

Ya desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, en diciembre de 2015, Macri buscó identificar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien hoy es su principal adversaria política, con la “Revolución Bolivariana” de Caracas y agitó el fantasma de que Argentina se encaminaba a tener los mismos problemas económicos y sociales que hoy padece Venezuela si no cambiaba de rumbo.

Por su lado, Maduro tampoco se ha inhibido de cuestionar duramente a Macri, a quien ha calificado de “ladrón” y de “bandido”.

Macri “gobierna para él y su familia, mientras arremete contra el pueblo”, dijo el presidente venezolano en febrero.

La canciller Malcorra participó el miércoles 26 en Washington en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que se acordó convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, para considerar la situación política y social en Venezuela.

Esa decisión provocó el anuncio de Caracas de que Venezuela se convertiría en el primer país de abandonar voluntariamente el organismo interamericano, lo que se oficializó este viernes 28 con una carta oficial suscrita por Maduro, según lo dicho por la canciller Rodríguez.

“El presidente Macri ha tomado una posición respecto de Venezuela hace mucho tiempo. Nada de lo que estamos haciendo se vincula, como fue sugerido, con esta visita a Estados Unidos. Esta es la visión de la Argentina, que ha sufrido cosas similares a las que hoy sufre Venezuela”, dijo Malcorra.

“Es una responsabilidad colectiva que tenemos todos nosotros: responder a una situación que la propia Venezuela considera grave. Una situación que tiene un impacto hacia adentro pero que empieza a tener, con un número significativo de venezolanos partiendo, migrando, un claro impacto sobre países vecinos y de la región”, agregó.

Malcorra aseguró que la decisión de convocar a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores no fue una iniciativa de Almagro, sino que “partió de un número significativo de estados miembro, como quedó comprobado con el resultado final de la votación”.

Venezuela ha rechazado estas iniciativas como una pretensión de “injerencia” sobre asuntos internos. Al anunciar la decisión de retirarse la OEA, el presidente Maduro acusó a la organización regional de “intervencionismo” y personalizó el desacuerdo en el secretario general, cuando clamó: “La OEA pa’l carajo; Luis Almagro pa’l carajo”.

Almagro, por su lado, calificó a Maduro de “dictador” y se reclamó “presión regional” para que su gobierno caiga.