Violeta Radio, una emisora feminista nace en Ciudad de México

MÉXICO, 27 sep 2017 (IPS) - Las mujeres mexicanas han ganado una nueva batalla en la lucha de género: después de 95 años de la primera transmisión de un programa de radio en México, la capital del país tendrá desde marzo de 2018 una emisora comunitaria y feminista.

“Queremos construir una alterativa para las mujeres en esta ciudad con información sobre sus derechos humanos y donde las mujeres no solo seamos objeto de la información sino constructoras de información”, explica la periodista Lucía Lagunes, una de las promotoras de la iniciativa.

Violeta Radio será un espacio donde las voces de las mujeres y las niñas sean escuchadas en el espectro radioeléctrico a través del 106.1 de frecuencia modulada (FM). La emisora operará en la capital del país, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, con más de 21 millones de personas en su área metropolitana.

La concesión se da en un momento en el que la violencia de género en México está en su pico más alto y las mujeres han salido masivamente a las calles a protestar por los feminicidios, en un pais en que según investigaciones de la sociedad civil los asesinatos de mujeres por razones de género superan los 10.000 casos desde 2012.

“Los medios de comunicación son fundamentales para construir nuevas percepciones en la población; siguen siendo constructores de imaginarios sociales la radio sigue siendo un canal importante de comunicación. Y si las mujeres no estamos en esos espacios, si no estamos transmitiendo información, no vamos a cambiar las cosas”, dice Lagunes en entrevista con IPS.

La historia de Violeta Radio comenzó hace un año, cuando un grupo de periodistas feministas, agrupadas en torno a la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, decidió hacer uso de la reforma constitucional en materia de telecomunicación y radiodifusión, aprobada por el Congreso legislativo en 2013, y solicitó la concesión de una frecuencia en el espectro radioeléctrico.

La reforma constitucional había abierto la posibilidad de hacer las concesiones para las radios comunitarias de uso social. Las integrantes de la Alianza entraron al concurso y el 27 de agosto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les informó que fue aprobada su propuesta y tendrán la concesión de una frecuencia por 15 años.

“No solo es garantizar el derecho a las mujeres a estar en los medios, sino también a tener la propiedad de los medios”, dice Lagunes.

“Necesitamos transitar del imaginario social dominado por una mirada masculina a uno que refleje la realidad en términos de igualdad, donde nuestras voces, nuestro pensamiento, nuestras propuestas y nuestra palabra este validada y reconocida de manera natural”, explica.

Lagunes sabe de lo que habla.

Desde hace varios años dirige la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), que es la referencia más reconocida en México de periodismo con perspectiva de género.

De acuerdo con el monitoreo de medios que cada año hace CIMAC, de cada 100 horas que se transmiten en la radio de la ciudad de México, 20 tienen voces de mujeres, y la gran mayoría de esas horas tiene que ver con el mundo del espectáculo.

En noticias o de análisis político, las mujeres ocupan menos del 30 por ciento de los espacios. Y en el caso de los cargos directivos o concesiones, menos del 10 por ciento están en manos de mujeres.

CIMAC nació en 1988 y trabaja en varias pistas: es una agencia de noticias con perspectiva de género, un espacio de análisis de contenidos, capacita a periodistas y organizaciones, construye redes y acompaña de mujeres periodistas violentadas por su trabajo.

En el equipo trabajan 18 mujeres. En casi tres décadas de labor ininterrumpida se ha posicionado como un espacio feminista que hace periodismo. Una tarea a contracorriente de construcciones estereotipadas del feminismo.

“Transitamos de la no validación del trabajo que hacíamos al reconocimiento de que si hacemos trabajo periodístico. Y hemos ido aprendiendo a dialogar con colegas sobre el impacto que tiene la ausencia de las mujeres en las informaciones noticiosas, no solo en el saldo de las víctimas, sino desde la acción en los diferentes espacios de la sociedad, como el área de las finanzas”, explica Lagunes.

Pero las nuevas generaciones, dice, tienen más herramientas para eliminar prejuicios, se han apropiado de otra manera de estos temas y están también buscando otras formas de narrar en el periodismo.

“Lo que hemos narrado y descrito en el periodismo tradicional es una mirada masculina. Desde una lógica masculina por algo está organizado el periodismo, por eso primero es política y luego sociedad, por ejemplo, porque es desde ahí desde donde se mira el mundo, lo que queremos es transformar esa lógica y colocar en el centro de la información a las personas”, analiza la comunicadora.

CIMAC es la referencia más importante en el periodismo con perspectiva de género, que ha sobrevivido a diferencia de otras iniciativas similares, como el suplemento Doble Jornada, del diario izquierdista La Jornada, que fue pionero en este tema.

Pero en los últimos años, las mujeres han tomado espacios en la radio para elaborar contenidos desde los derechos de las mujeres. Ejemplos de eso son “Las mujeres contamos”, que se transmite los martes en Radio Educación, o “Mujeres a la Tribuna”, que emite los viernes Radio Ciudadana, y otros de Radio UNAM, la pública Universidad Nacional Autónoma de México.

Incluso, Lagunes hace referencia a la red de Periodistas de a Pie, una organización de periodistas que, sin asumirse propiamente feminista, trabaja desde una perspectiva de derechos humanos y “con una clara posición de género”.

Violeta Radio nace de los mandatos y recomendaciones emanadas de la Plataforma de Acción de Beijing, emanada de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en la capital china en 1995. Allí se destaca el papel de los medios para impulsar los derechos de las humanas: las mujeres y las niñas.

La Alianza que la coordina está integrada por tres organizaciones civiles: Cimac, Mujeres en Frecuencia y Salud Integral para la Mujer y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

Tras la aprobación de la concesión, las integrantes de la Alianza están trabajando en la infraestructura, imagen y carta programática para que se erija como una alternativa a la producción de contenidos que reproducen estereotipos de género y que dan un tratamiento sexista a la información.

Pero desde ahora se plantea como una oferta sonora que promueva los valores del feminismo (igualdad, libertad, justicia y dignidad) y los ejes que rigen a los medios de uso social (responsabilidad, participación ciudadana directa, convivencia social, equidad y pluralidad).

Dos temas muy importantes de la nueva frecuencia serán el trabajo con las niñas y las alianzas con organizaciones.

“Queremos que sea un espacio para que las organizaciones puedan hacer uso de la radiofrecuencia a fin de que haya una diversidad de voces y de propuestas informativas, que sea atractiva y que tenga en el centro los derechos humanos de las mujeres”, dice Lagunes.

“Tenemos seis meses, en marzo de 2018 tiene que estar al aire la estación”. En ese mes, los derechos de la mitad femenina de la población mundial están en primer plano, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.

Editado por Estrella Gutiérrez