La propuesta de parlamento de la ONU gana cada vez más adeptos

NACIONES UNIDAS, 16 jul 2018 (IPS) - Una propuesta para crear una Asamblea Parlamentaria de la ONU, que hace tiempo está en el tapete, cobra impulso otra vez, aunque lentamente.

El Parlamento Europeo, de 751 miembros, con sede en Estrasburgo, pidió a la Unión Europea (UE) extender su apoyo a la creación de un nuevo órgano, en especial con una resolución antes del próximo 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que comenzará a mediados de septiembre.

El Parlamento Europeo también pidió una ambiciosa cumbre para reformar la ONU para 2020 con el fin de impulsar otra iniciativa de larga data como es la reestructura del foro mundial, que incluiría cambios significativos a la integración y el funcionamiento del Consejo de Seguridad, de 15 miembros.

La posible reforma del máximo órgano de seguridad de la ONU se negocia desde hace más de 20 años, aunque sin logros tangibles.

La resolución adoptada en la segunda semana de julio en Estrasburgo señala que una “Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas dentro del sistema de la ONU” debería servir a “aumentar el carácter democrático, la responsabilidad democrática y la transparencia de la gobernanza mundial y permitir una mejor participación ciudadana en las actividades de la ONU”.

Andreas Bummel, director ejecutivo de la no gubernamental Democracia Sin Fronteras, aplaudió la resolución que consideró una “importante iniciativa”.

“El multilateralismo y la democracia sufren ataques en el mundo. La democratización y el fortalecimiento de la ONU deben formar parte de las medidas correctivas”, declaró.

Según Bummel, el parlamento propuesto no chocará con la Asamblea General.

“La Asamblea Parlamentaria está concebida como un órgano complementario y adicional. De hecho, propusimos que debía crearlo la Asamblea General como parte de su revitalización, según el artículo 22 de la Carta de la ONU”, explicó.

Bummel también dijo que la campaña internacional para una Asamblea Parlamentaria de la ONU, coordinada por su organización, cuenta con el apoyo de más de 1.500 parlamentarios de más de 100 países, así como numerosos científicos, exfuncionarios y personalidades.

“Cabe señalar que el apoyo del Parlamento Europeo no es el mismo que el de la UE (que incluye 28 estados, que representan a 510 millones de habitantes de Europa)”, precisó.

El Parlamento Europeo pidió el apoyo de los gobiernos de la UE. En los años anteriores, indicó, Malta e Italia habían demostrado interés, y en los últimos tiempos también lo hizo Irlanda.

Fuera de Europa, el Parlamento Panafricano y el Parlamento Latinoamericano también apoyaron la propuesta, acotó Bummel, además del visto bueno de varias organizaciones no gubernamentales internacionales.

“Apoyamos el llamado a crear una Asamblea Parlamentaria de la ONU”, señaló Mandeep Tiwana, oficial de programa de Civicus, la alianza de organizaciones de la sociedad civil con sede en Johannesburgo.

“Sostuvimos en el Informe del Estado de la Sociedad Civil sobre ‘reimaginar la gobernanza global’ que hay un doble déficit democrático que se manifiesta a escala internacional”, apuntó.

En muchas partes del mundo, alertó Tiwana. “la democracia inclusiva queda subviertida a escala nacional por regímenes autoritarios y dirigentes divisorios”.

Esas mismas entidades luego tienen que tomar decisiones en nombre de sus pueblos en la ONU, donde el acceso de la gente y su capacidad de incidir en la toma de decisiones ya es limitada, apuntó.

En cualquier caso, la Asamblea Parlamentaria de la ONU será una oportunidad para que la gente interactúa de forma directa con la toma de decisiones internacional, que impacta cada vez más en sus vidas a escala local, añadió.

Jens Martens, director ejecutivo del Global Policy Forum, con sede en Bonn y Nueva York, dijo a IPS que en tiempos de mayores nacionalismos y autoritarismos, todos los esfuerzos para fortalecer el multilateralismo democrático y a la propia ONU son muy bienvenidos.

La Asamblea Parlamentaria propuesta podría ser un elemento importante dentro del paquete de reforma de la ONU si complementa el necesario fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el foro mundial.

Pero ese tipo de reformas de la gobernanza siguen siendo ventanas simbólicas, mientras la ONU no reciba los recursos económicos necesarios para cumplir su mandato ni se la fortalezca en áreas clave de la política mundial, como cooperación impositiva y la regulación de corporaciones trasnacionales.

Martens dijo que el Global Policy Forum apoya la llamada cumbre para la reforma de la ONU en 2020. El 75 aniversario del foro mundial presentó una nueva oportunidad para fortalecer y renovar el marco institucional para el desarrollo sostenible.

Mientras, el libro de los legisladores Jo Leinen y Bummel, “Un parlamento mundial: gobernanza y democracia en el siglo XXI”, contiene la historia, la relevancia y la implementación de la propuesta de parlamento mundial, y sostiene que la Asamblea Parlamentaria de la ONU sería un primer paso.

El Parlamento Europeo y sus miembros se han expresado a favor de la propuesta.

“A la ONU le urge una mayor apertura y cimientos democráticos más fuertes. El Parlamento Europeo llama a crear una Asamblea Parlamentaria dentro del sistema de la ONU”, señaló el europarlamentario alemán Jo Leinen.

“La UE y los estados miembro ahora deben desempeñar un papel activo en la creación de esa innovación”, apuntó.

El europarlamentario, Eugen Freund, de Austria, recordó: “la reforma de la ONU me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida. Primero me la encontré cuando estuve en la ONU en Nueva York, en 1978, hace 40 años; lamentable no ha cambiado mucho desde entonces”.

“La Asamblea General tiene más miembros ahora, pero sigue siendo un órgano de diplomáticos no elegidos”, explicó Freund.

Por ello, arguyó, la idea de lograr complementarlos con parlamentarios elegidos resulta muy atractiva.

“Estarán más cerca de la gente y así tendrán que responder de forma regular a su electorado. Resta por ver si eso optimizará los procesos de toma de decisión.”, añadió Freund.

Por su parte, el legislador suizo Daniel Jositsch opinó: “La creciente crisis en la cooperación internacional muestra que es necesario encontrar nuevas formas para luchar contra los problemas mundiales”.

“Es muy positivo que el Parlamento Europeo llame a los estados europeos a expresar su apoyo a la creación de un parlamento de la ONU”, observó.

“Es importante que no sean palabras vacías, sino que se tomen medidas concretas” añadió Jositsch.

La iniciativa también recibió apoyo de fuera de Europa.

La parlamentaria de Mozambique, Ivone Soares, también integrante del Parlamento Panafricano, señaló: “Con las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo, el Parlamento Panafricano y el Parlamento Latinoamericano, es hora de que los gobiernos progresistas de esas grandes regiones consideren la creación de la Asamblea Parlamentaria de la ONU”.

Y según el parlamentario Fernando Iglesias, de Argentina, “de las muchas iniciativas a favor de un mundo más pacífico, justo y democrático, la creación de una Asamblea Parlamentaria de la ONU es la decisiva”.

“El apoyo dado por el Parlamento Europeo a la propuesta muestra que los integrantes de ese órgano legislativo y supranacional están listos para trabajar en su creación”, destacó Iglesias.

Traducción: Verónica Firme