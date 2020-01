El coranovirus pasa a ser una emergencia internacional

GINEBRA, 30 ene 2020 (IPS) - El coronavirus ha sido declarado este jueves 30 una emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que argumentó como principal razón para la medida la de proteger a los países con sistemas sanitarios más vulnerables.

“Hasta el momento no hemos visto ninguna muerte fuera de China, y debemos estar agradecidos. Aunque los casos son relativamente mínimos comparados con los que se ven en China, tenemos que actuar conjuntamente. Es por ello por lo que he decidido declarar el coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Carácter Internacional”, aseguró su director Tedros Adhanom Gebreyesus.

Tedros aclaró que la mayor razón para declarar la emergencia no es la situación en China, si no que el virus haya llegado a otros países, algunos de los cuales tienen sistemas de salud más débiles y que no están preparados para ello.

“A todas las personas de China y a aquellos alrededor del mundo que han sido afectados por este brote, quiero que sepan que estamos con ustedes”, afirmó el director de la OMS.

Agregó que lo más importante de la declaración son las recomendaciones realizadas por el comité, las cuales resumió en siete puntos.

Implementar medidas restrictivas en los viajes y el comercio solo si son necesarias y basadas en la evidencia. No se recomienda formalmente ninguna de esas medidas. Apoyar a los países que tienen los sistemas sanitarios más débiles. Acelerar el desarrollo de una vacuna. Combatir los rumores y compartir información fidedigna. Revisar los planes de preparación e identificar sus debilidades. Compartir abiertamente datos y experiencias Trabajar mano a mano con la comunidad internacional.

“La única manera de derrotar este brote es combatirlo juntos. Es el momento para hechos y no para miedo, para la ciencia y no para los rumores, para la solidaridad y no para el estigma”, concluyó Tedros.

También informó de que ya se ha comenzado a desarrollar la vacuna y que ha habido progreso.

Este jueves los casos han ascendido a 7818 a nivel mundial, 7736 de ellos confirmados en China donde hay además otros 12.167 casos sospechosos. Los pacientes enfermos severamente en el país asiático alcanzan los 1370.

El virus se ha extendido también a 18 países, los más recientes reportados en Finlandia, India y las Filipinas, para un total de 92 casos internacionales confirmados (ver lista completa). De ellos, se ha confirmado la transmisión de persona a persona en Japón, Estados Unidos, Alemania y Vietnam.

La Organización ha propuesto el nombre provisional del coronavirus como “enfermedad respiratoria aguda 2019 -nCoV” (n: nuevo, Cov: coronavirus). De acuerdo con la OMS, ese nombre cumple con las mejores prácticas para nombramiento de nuevas enfermedades infecciosas humanas, que se desarrollaron a través de un proceso de consulta entre agencias asociadas.

El nombre final de la enfermedad será proporcionado por la Clasificación Internacional de Enfermedades a través del Comité Internacional de Taxonomía de Virus.

La OMS ha desarrollado un protocolo para la investigación de casos diseñado para obtener una comprensión temprana de las características clínicas, epidemiológicas y virológicas clave de los primeros casos de la enfermedad que sean detectados en cualquier país, para informar sobre el desarrollo y mantener actualizada a la comunidad de salud pública, así como para gestionar los casos y reducir la posible propagación e impacto de la infección.

¿Qué es una emergencia internacional?

Una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional es, según la definición de la OMS, «un evento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada».

Esa definición implica una situación que es: grave, repentina, inusual o inesperada; tiene implicaciones para la salud pública más allá de la frontera nacional del Estado afectado; y puede requerir una acción internacional inmediata.

Sólo se han declarado cinco emergencias de este tipo en la década pasada: el virus del H1N1 que causó una pandemia en 2009; la epidemia de casos de polio en 2014 que después de haber estado casi erradicada se consideró como un evento inesperado; la crisis del ébola en el oeste de África en 2014; la epidemia del virus del Zika en 2016; y el brote de ébola en la República Democrática del Congo que comenzó en 2018 y fue declarado emergencia en 2019.

El Comité de Emergencias está compuesto por expertos de todo el mundo que operan bajo el Reglamento Sanitario Internacional, desarrolladas después del brote de Síndrome Agudo Respiratorio Severo SARS en 2002.

El Reglamento Sanitario Internacional representa un acuerdo legal internacional vinculante que involucra a 196 países de todo el mundo, incluidos todos los Estados Miembros de la OMS.

Actualmente el SARS, la viruela, la poliomielitis de tipo salvaje y cualquier nuevo subtipo de gripe humana son automáticamente una emergencia internacional y, por lo tanto, no requieren ser declaradas como tales.

Una emergencia de salud no solo se limita a enfermedades infecciosas, y puede cubrir una emergencia causada por un agente químico o un material nuclear. Se trata de una medida de «llamado a la acción» y «último recurso».

La declaración generalmente está acompañada de medidas específicas en puertos, aeropuertos y cruces terrestres para limitar la propagación de los riesgos para la salud a los países vecinos, y para evitar restricciones injustificadas para que el tráfico y la interrupción del comercio se mantenga al mínimo.

Consejos generales para el público

Durante brotes anteriores debido a otros coronavirus (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el Síndrome respiratorio agudo (SRAS), la transmisión de persona a persona se produjo a través de gotas, contacto y objetos o materiales en los que el virus puede sobrevivir, lo que sugiere que el modo de transmisión del 2019-nCoV puede ser similar.

Los principios básicos para reducir el riesgo general de transmisión de infecciones respiratorias agudas incluyen:

Evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.

Lavado frecuente de manos, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.

Evitar el contacto sin protección con animales de granja o animales salvajes.

Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar la etiqueta de la tos (mantener la distancia, cubrirse), así como toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa, y lavarse las manos.

Dentro de las instalaciones de atención médica, mejorar las prácticas estándar de prevención y control de infecciones en los hospitales, especialmente en departamentos de emergencia.

La OMS no recomienda ninguna medida de salud específica para los viajeros. En caso de síntomas de una enfermedad, ya sea durante o después del viaje, se alienta a los viajeros a buscar atención médica y compartir su historial de viaje con su proveedor de atención médica.

Este artículo fue publicado originalmente por Noticias ONU.

