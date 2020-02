Un videojuego móvil para involucrar a la gente en las soluciones climáticas

NACIONES UNIDAS, 17 feb 2020 (IPS) - El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha lanzado una campaña sobre la crisis la crisis climática que pretende dar respuesta a una de las preocupaciones que tienen muchos de los activistas: el cierre de la brecha entre la gente y los gobiernos.

El videojuego Misión 1,5 se lanzó en Nueva York el día 13 con el objetivo de acercar a la ciudadanía a los planes de acción climática de sus gobiernos y de la comunidad internacional.

Se trata de un juego para dispositivos móviles que pretende lograr unos 20 millones de usuarios en todo el mundo, a fin de que aprendan sobre las políticas climáticas y voten las soluciones que les parecen más adecuadas ante los impactos del incremento de las temperaturas.

El nombre del videojuego hace alusión a la adopción de medidas convenidas dentro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, adoptado en 2015, para contener el incremento de la temperatura en el planeta en 1,5 grados centígrados respecto al comienzo de la era industrial.

«Una de las cosas que ha sido realmente importante para nosotros sobre la Misión 1.5 es asegurarnos de que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible», dijo Cassie Flynn, asesora de cambio climático del PNUD.

«Lo que sabemos es que esta es una industria enorme, y ¿cómo usamos esa industria para abordar uno de los mayores problemas del mundo?», se preguntó la especialista en diálogo con IPS.

Los juegos para dispositivos móviles vinculados al clima son de los más populares aseguró Jude Ower, fundador y presidente ejecutivo de Playmob, una compañía de juegos que promueven la concientización social y que diseñó Misión 1,5 (Mission 1.5 en inglés).

Recordó el alcance súper masivo de la industria del juego, con 2700 millones de jugadores a nivel mundial, por lo que puede desempeñar un importante papel en promover la acción climática.

«Jugar es lo que más hacen las personas en sus teléfonos inteligentes, aparte de usar las redes sociales”, dijo Ower a IPS después del acto de lanzamiento.

«Es una excelente manera de llegar a las personas de manera ininterrumpida y los juegos son excelentes para contar historias, para involucrar a las personas, para inspirar acciones», añadió.

En este juego, a los participantes se les hacen preguntas sobre soluciones para el cambio climático en diferentes campos, como la economía verde, los combustibles fósiles o la responsabilidad corporativa.

Las preguntas tienen tres respuestas optativas, en que una de ellas está abiertamente en contra de una apropiada acción climática pero las otras dos tienen matices que diferencian el avance en el tema y según la que seleccionen reciben 700 o 1000 puntos.

Durante el lanzamiento, tanto los promotores del juego como los asistentes jugaron con la aplicación y compartieron el puntaje recibido, mientras los resultados colectivos se proyectaron en una gran pantalla.

«Misión 1,5 está aprendiendo del mundo de los juegos y la tecnología digital», dijo Achim Steiner, administrador del PNUD, en el lanzamiento.

“Juntos intentamos identificar las diferentes formas en que las personas en todo el mundo no pueden ser simplemente espectadores del cambio climático, no simplemente siéntese en las reuniones y dé una conferencia, reciba información sobre la ciencia, informe sobre el desafío y, a menudo, informe sobre los motivos por los que no estamos actuando», añadió.

Después del juego, se les pide a los jugadores que voten sobre las acciones climáticas clave que desean ver adoptadas. Estos datos serán analizados y entregados a los gobiernos, que a menudo carecen de acceso a información confiable sobre la opinión pública sobre la acción climática.

Misión 1,5 fue probado en versión beta septiembre y entonces votaron 1,25 millones de jugadores. Se va a lanzar en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y se agregarán más durante el año, a medida que la campaña avance.

El juego no está pensado solo para un público infantil, sino que se ha buscado que resulte atractivo para cualquier persona, con independencia de su edad y donde vivan.

«Este es un juego para todos. Es un juego que los padres pueden jugar con sus hijos y para que jueguen sus amigos», dijo Flynn a IPS.

«Estamos realmente entusiasmados por que podamos ayudar a todos, sin importar si saben mucho sobre el cambio climático o un poco sobre el cambio climático, pueden obtener algo de él y aprender».

Para promover su interés y llegar a nuevas audiencias, el juego estará disponible a través de anuncios en algunos de los videojuegos más populares del mundo.

Los resultados, explicó el PNUD, serán compilados y presentados por género, edad y país. Misión 1,5 permitirá a los formuladores de políticas obtener información acerca de las percepciones globales sobre la acción climática.

Con este instrumento novedoso, además los actores políticos tendrán una herramienta sobre cómo los ciudadanos perciben su futuro por el impacto de la crisis climática.

