ONU pide más apoyo para sostener empleos en el mundo

CARACAS, 22 jun 2020 (IPS) - Los gobiernos del mundo deben movilizar más apoyo a los trabajadores y a la creación de empleos decentes para contrarrestar el impacto de la covid-19, planteó este lunes 22 el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.

El titular de la ONU sostuvo que “ha llegado la hora de coordinar la actuación mundial, regional y nacional para generar un trabajo decente para todos, como fundamento de una recuperación ecológica, inclusiva y resiliente”, al comentar un estudio de la OIT sobre el impacto de la pandemia en la vida laboral.

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), para el segundo trimestre de 2020 se prevé una pérdida masiva de horas de labor, 10,7 por ciento del total mundial, equivalentes a 305 millones de empleos a tiempo completo.

El cambio es notable en todas las regiones: en África, se perdió 1,7 por ciento de las horas de trabajo en el primer trimestre y 9,5 por ciento en el segundo. En los Estados árabes las pérdidas pasaron de 2,1 a 10, 3 por ciento.

En la región de Asia y el Pacífico las pérdidas aumentaron de 6,5 a 10 por ciento de tiempo en empleo, y en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe hubo un salto en el promedio estimado, de 1,7 a 13,1 por ciento.

Los cerca de 2000 millones de trabajadores informales, a menudo carentes de derechos laborales y protección social, son los más afectados, y en promedio el primer mes en que quedaron cruzados de brazos perdieron 60 por ciento de sus ingresos. En África y América Latina esa pérdida alcanzó 80 por ciento.

Por otra parte, en los sectores más expuestos a perder horas de labor trabaja 38 por ciento de la fuerza laboral, unos 1250 millones de personas. Se incluyen los trabajadores del comercio, los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura y ciertas actividades de transporte y administrativas.

Más de cuatro de cada 10 empleados en los sectores más perjudicados son jóvenes, y esa situación, combinada con la alteración de la enseñanza y la formación, los expone al riesgo de convertirse en la “generación del confinamiento”, que padecerá las consecuencias de esta crisis durante largo tiempo, según la OIT.

La nota informativa de Guterres advirtió que muchas personas que han perdido sus trabajos en estos meses no podrán recuperarlos en breve, por el cierre de empresas entre otras razones. Entre los grupos más afectados figuran las mujeres y personas con alguna discapacidad.

Guterres comentó que “la pandemia ha sacudido al mundo entero. No se ha salvado ningún trabajador, ninguna empresa, y ningún lugar”, y sostuvo que “el mundo del trabajo no puede, y no debe, seguir siendo el mismo después de esta crisis”.

En primer lugar pidió “dar apoyo inmediato a los trabajadores, las empresas, los empleos y los ingresos en situación de riesgo, para evitar los cierres, la pérdida de puestos de trabajo y la caída de ingresos”.

Luego, “prestar mayor atención a la salud y a la actividad económica tras la supresión de las medidas de confinamiento, garantizando lugares de trabajo seguros y la protección de los derechos de todas las personas”.

Y en tercer lugar “movilizarse hacia una reactivación centrada en lo humano, ecológica, sostenible e incluyente, que utilice el potencial de las nuevas tecnologías para crear empleos decentes para todas las personas, y aprovechar las soluciones creativas y positivas desarrolladas para adaptarse a la nueva situación”.

A-E/HM