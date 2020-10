Grupos vinculados a conspiraciones sobre covid reparten millones de ‘dinero opaco’ en América Latina

Desinformación sobre la pandemia

Otro de los grupos que openDemocracy analizó es la American Society for the Defense of Tradition, Family and Property (Tradición, Familia y Propiedad o TFP), que declaró un gasto de por lo menos 2,7 millones de dólares en América Latina desde 2007.

Fundada en 1960 en Brasil como una red católica y anticomunista, su brazo estadounidense tachó la actual crisis sanitaria como “el esfuerzo más monumental en ingeniería social y trasvase ideológico de la historia”.

Uno de los grupos brasileños que hacen parte de la red TFP publicó artículos negando la existencia de casos de covid-19 en Río de Janeiro y asegurando que los números de muertes eran “inflados y manipulados” por medios y políticos para crear “miedo y desesperanza”.

“Con la justificación de combatir el virus, la iglesia y los buenos son perseguidos”, dice uno de los artículos publicados en Brasil por el Instituto Plinio Corrêa de Oliveira asociado a TFP, en referencia al cierre temporal de los templos en ese país, que tiene la segunda mayor cantidad de muertes por covid-19, después de Estados Unidos.

Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos planteó que “el público debe conocer quiénes están detrás de este tipo de campañas y entender con qué causas políticas se alinean. ¿Qué interés tienen en debilitar los sistemas de protección de la salud pública, como la OMS? ¿Qué provecho sacan de ello?”.

“La desinformación es central para la táctica de la extrema derecha latinoamericana de desmantelar derechos en la región”, apuntó Thiago Amparo, profesor de derecho en la Fundação Getulio Vargas de São Paulo.

“Al ser financiadas transnacionalmente, esas tácticas de desinformación sirven como mecanismo disruptivo de las democracias de la región”.

“No estamos al tanto ni detrás de ninguna campaña y ciertamente negamos que busquemos debilitar o tomar alguna medida contra la salud pública”, contestó American TFP. Los artículos publicados por su “organización hermana y autónoma” en Brasil “no constituyen pronunciamientos oficiales”, agregó.

Uno de esos artículos fue escrito por un sacerdote católico que no es miembro de TFP y el otro es un comentario sobre estadísticas oficiales, dijo el grupo.