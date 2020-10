OMS advierte sobre padecer un “covid prolongado”

GINEBRA, 12 oct 2020 (IPS) - Muchos pacientes de la covid-19 presentan síntomas durante meses y otros pueden contagiarse dos veces, por lo que no se deben contemplar estrategias que permitan que el virus circule libremente, advirtió este lunes 12 la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la OMS, dijo que “no sabemos lo suficiente sobre la inmunidad al covid-19. La mayoría de las personas que están infectadas con el virus desarrollan una respuesta inmune en las primeras semanas, pero no sabemos qué tan fuerte o duradera es”.

También hay ejemplos de personas infectadas que se contagiaron por segunda vez, “por lo que dejar circular el virus sin tomar medidas de salud pública es permitir infecciones, sufrimiento y muertes innecesarias”, apunto el titular de la OMS.

En conferencia de prensa virtual en la sede de la OMS en esta ciudad suiza, Tedros recordó la existencia de un debate reciente sobre “alcanzar la denominada inmunidad de rebaño”, dejando que el virus se propague.

“La inmunidad de rebaño se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él. Nunca en la historia de la salud pública se la ha utilizado como estrategia para responder a un brote, y mucho menos en una pandemia. Es científica y éticamente problemático”: Tedros Adhanom Gebreyesus.



Afirmó que la inmunidad colectiva o de rebaño es un concepto utilizado para la vacunación, en el que una población puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un umbral de gente vacunada, como por ejemplo 95 por ciento para el sarampión u 80 por ciento para la poliomielitis.

La OMS sostiene que aunque las personas mayores o con afecciones subyacentes corren mayor riesgo, no son las únicas, pues “han fallecido personas de todas las edades. Permitir que un virus peligroso que no comprendemos completamente circule libremente es simplemente poco ético. No es una opción”, insistió Tedros.

Sostuvo que hay muchas otras medidas distintas a esa inmunidad colectiva, que los países pueden instrumentar y de hecho las están instrumentando, partiendo del hecho de que “este virus se transmite principalmente entre contactos cercanos”.

Mencionó entre las medidas evitar los eventos masivos, proteger a los vulnerables, empoderar, educar e involucrar a las comunidades “y persistir con las mismas herramientas que hemos defendido desde el primer día: encontrar, aislar, probar y cuidar casos, y rastrear y poner en cuarentena a sus contactos”.

Nuevas tecnologías son de ayuda, como la aplicación Corona-Warn de Alemania, que transmitió 1,2 millones de resultados de pruebas de laboratorios a los usuarios en 100 días, o la Aarogya Setu de India, con 150 millones de usuarios y que ayuda a las autoridades a detectar y anticiparse a grupos en riesgo de contagio.

Finalmente expuso que el mundo está ante “una pandemia desigual”, que afecta a las naciones de modo distinto. Recientemente aumentaron los casos en América y Europa y, en la última semana, “casi 70 por ciento de los casos fueron notificados en 10 países, y casi la mitad en solo tres”.

“No hay atajos ni soluciones mágicas. La respuesta es un enfoque integral, utilizando todas las herramientas”, sentenció el director de la OMS.

A-E/HM