OPS preocupada por avance de la covid en la Amazonia y el Caribe

WASHINGTON, 7 oct 2020 (IPS) - La pandemia covid-19 progresa en zonas como la Amazonia y el Caribe, y aumentan los casos de infección en grupos de indígenas, jóvenes y migrantes, advirtió este miércoles 7 la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que “durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo”, y el virus avanza incluso en países que habían controlado los brotes, como Cuba y Jamaica.

En el Caribe, cuyas economías en parte se sostienen con el turismo, los países más afectados son República Dominicana, con unos 115 000 casos y más de 2000 muertes, Haití, con casi 9000 casos y 229 decesos, Jamaica con 7000 infectados y 126 fallecidos, y la isla francesa de Guadalupe, con 6300 casos y 77 muertos.

En la Amazonia brasileña, la covid alcanzó ya a 158 de sus 305 etnias indígenas, con más de 30 000 individuos infectados y centenares de muertos. Brasil, de 211 millones de habitantes, es el tercer país más afectado por la pandemia, acercándose a los cinco millones de casos y a 150 000 fallecidos.

“En las áreas amazónicas de Colombia y Brasil, los pueblos indígenas tienen 10 veces más probabilidades que otros grupos de contraer covid-19”, dijo Etienne. Colombia, de 50 millones de habitantes, es el sexto país en número de casos, 870 000, y la covid causó la muerte de 27 000 personas.

Etienne se confesó preocupada porque “el virus se expande de manera nueva y diferente, y está alcanzando cada vez más a niños, adolescentes y jóvenes”, más de medio millón en todo el continente “y estas cifras siguen aumentando”.

La OPS puso como ejemplo a Estados Unidos, donde en los últimos meses jóvenes de 20 a 29 años representaron más de 20 por ciento de los nuevos casos de contagio.

Muchos jóvenes en el hemisferio “no saben que están infectados porque tienen síntomas leves o no presentan síntomas, pero si bien muchos no se enfermarán ni necesitarán una cama de cuidados intensivos, no son inmunes a desarrollar los efectos graves de la covid-19”, afirmó Etienne.

A la OPS también le preocupan las poblaciones de migrantes y refugiados, que pueden estar cada vez más expuestas y en mayor riesgo a medida que se desplazan en busca de mejores oportunidades de vida.

Los migrantes “están en la periferia de los sistemas de salud y queremos ayudar a que los países mejoren sus respuestas ante esas personas, en particular en Brasil, Costa Rica, Ecuador y México”, dijo Etienne.

Anunció que la OPS firmará un acuerdo de cooperación sobre la materia el viernes 9 de octubre con la Organización Internacional para las Migraciones.

Con respecto a la vacuna rusa “Sputnik V”, de la que Venezuela recibió 2000 dosis para ser aplicadas en el desarrollo de una fase tres (pruebas masivas en miles de individuos), la OPS indicó que esa organización no fue consultada al respecto y no participa en la ejecución de la prueba.

La OPS “no tuvo conocimiento ni se le consultó sobre este ensayo. Solo sabemos lo que hemos escuchado como noticias”, dijo Ciro Ugarte, director de emergencias de salud en la organización hemisférica.

Agregó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que es filial la OPS, está recabando información de todos los países sobre los ensayos clínicos de fase tres, Rusia publicó los resultados de sus prueba en fases uno y dos, y “hasta ahora no hay ninguna vacuna precalificada” en todo el mundo.

Etienne dijo finalmente que ·”entendemos que la gente está cansada por las medidas para enfrentar la pandemia, pero el público desempeña una función vital para combatir los contagios y permitirnos ganar tiempo para salvar vidas”.

