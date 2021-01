Una Uganda en silencio y tensión tras triunfo de Museveni por sexta vez

KAMPALA, 18 ene 2021 (IPS) - La Comisión Electoral de Uganda (CEU) declaró como ganador el sábado 16 al presidente Yoweri Museveni, en lo que supone su sexto triunfo consecutivo, mientras que su principal rival, Robert Kyagualanyi, más conocido por su nombre artístico, Bovi Wine, anunció que impugnará los resultados, en una comunicación desde su residencia, donde permanece en arresto domiciliario.

Desde el anuncio de que Museveni, tras 35 años en el poder permanecerá en la presidencia otro cuatrienio, las calles de Kampala comenzaron a vaciarse ante el temor de disturbios y enfrentamientos, mientras que el derrotado cantante y ahora legislador aseguró que había se había perpetrado “el mayor fraude electoral” en el país, en los comicios del jueves 14.

Cuando el antiguo guerrillero de 76 años llegó al poder, la mayoría de la ciudadanía atendía todo lo que decía. Pero ahora, su mensaje ya no se escucha igual, en especial entre los jóvenes que conforman 70 por ciento de la población de este país de África oriental y que no conocen otro gobernante que Museveni.

En unos comicios que estuvieron envueltos en el bloqueo de internet en el país desde la noche anterior y que aún proseguía este lunes, Museveni obtuvo según el cómputo oficial 58,6 por ciento de los sufragios emitidos, mientras que Wine se habría quedado en 34,8 por ciento, con una participación de 52 por ciento del electorado.

Parte de los 43 millones de habitantes del país desconfía sobre los resultados mientras Wine anticipó que su partido usará todos los recursos legales disponibles para impugnar los comicios. Esto incluye presentar un recurso ante el CEU en los siguientes 14 días a la celebración de los comicios, acudir a los tribunales y promover manifestaciones pacíficas avaladas por la Constitución.

Joseph Kalema, de 38 años, residente de Kakindu Village, cerca de Kampala, está convencido de que su candidato, Wine, de 38 años, ganó los comicios y que los resultados fueron “simplemente manipulados”.

“Estamos esperando que nuestro presidente nos diga el próximo curso de acción”, dijo Kalema a IPS, refiriéndose a Wine, quien encabeza la opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP), y quien permanece aislado de los dirigentes de su partido y de figuras que lo apoyan dentro y fuera del país.

Wine aislado

La residencia del líder opositor donde permanece bajo arresto domiciliario está rodeada por fuerzas estatales y sus teléfonos móviles, según trascendidos que no han podido ser confirmados, mientras que a sus allegados políticos y a los periodistas se les ha negado el acceso al lugar.

Así denunció Wine este mismo lunes 18 en tuits desde su cuenta en Twitter, @hebbobwine, pero con ADMIN escrito entre corchetes y presumiblemente transmitido desde fuera de las fronteras de Uganda, por cuanto hasta al menos la mañana de este lunes 18, los accesos a internet dentro del país permanecían suspendidos.

En otro tuit, del domingo 17, se afirmó que el líder opositor y su esposa se habían quedado sin comida y cuando su esposa intentó recoger alimentos de su huerto la habían “soldados lo impidieron y agradieron».

Adicionalmente, trascendió que el diputado Francis Zaake fue golpeado cuando intentó ingresar a la vivienda de Wine y hasta el lunes permanecía hospitalizado.

It’s now four days since the military surrounded our home and placed my wife and I under house arrest. We have run out of food supplies and when my wife tried to pick food from the garden yesterday, she was blocked and assaulted by the soldiers staged in our compound. (ADMIN) pic.twitter.com/MLEtSbyCcW

— BOBI WINE (@HEBobiwine) January 17, 2021