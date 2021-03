Autoridades de salud aúpan vacunas anticovid en América Latina

WASHINGTON, 17 mar 2021 (IPS) - Los lotes de vacunas contra la covid-19 que recibirá América Latina y el Caribe son diferentes de los suspendidos en buena parte de Europa, por lo que no deben incidir en el programa de distribución con el mecanismo Covax, aseguró este miércoles 17 la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso de la vacuna de Janssen, de la multinacional estadounidense Johnson y Johnson, para todos los países, incluidos aquellos en los que circulan de modo mayoritario nuevas variantes del coronavirus causante de la pandemia.

La OMS registró ya y dio luz verde a las vacunas de Pfizer-BionTech (Estados Unidos y Alemania) y la desarrollada por el grupo británico de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuya aplicación provocó algunos casos de trombosis y llevó a la suspensión temporal por parte de autoridades europeas.

Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo en una rueda de prensa virtual que la licencia entregada a la vacuna de Johnson y Johnson asegurará al mecanismo Covax 100 millones de dosis este año y 500 millones el próximo.

Covax es un esfuerzo global, de gobiernos, instituciones y empresas, para suministrar a más de 170 países participantes hasta 2000 millones de dosis de vacunas anticovid este año, y en América Latina y el Caribe recibirán lotes 36 países y territorios, de los cuales 10 lo harán sin costo alguno.

Etienne recordó que, a diferencia de otras vacunas, la de Janssen tiene la ventaja de requerir una sola dosis, lo cual “promete acelerar los esfuerzos de vacunación”.

En el caso de la AstraZeneca/Oxford, la OPS informó que los lotes que recibirá la región se fabrican en India y Corea del Sur, a diferencia de los llevados a Europa.

Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes para la covid en la OPS, explicó que la suspensión de esa vacuna por algunos países europeos está “bajo un principio de precaución, sin relación causal entre la vacunación y los trastornos de coagulación (de la sangre), los cuales pueden producirse por diferentes causas”.

Añadió que los sistemas de vigilancia regionales de “eventos supuestamente atribuibles a la vacunación”, donde ya se administra la AstraZeneca, “no han reportado señales de alarma respecto a la seguridad de esta vacuna”.

En América Latina y el Caribe ya se han aplicado 28 millones de dosis de vacunas, de distinto origen.

Desde la sede de la OMS en Suiza, el director del grupo de expertos en vacunación, Alejandro Cavioto, destacó que la vacuna de Janssen “es relativamente más segura en mujeres embarazadas y grupos de riesgo, como los trabajadores de la salud”.

Los expertos descartaron que los incidentes donde han aparecido casos de trombosis sean suficientes para no usarla. Durante los ensayos de la vacuna Janssen, 10 de las 22 000 personas que recibieron la dosis placebo desarrollaron un coágulo de sangre, al igual que 14 de las 22 000 inoculadas con una dosis real.

“Esto es más o menos lo mismo para ambos grupos” dijo Annelies Wilder-Smith, asesora técnica del grupo, pues “el ligero desequilibrio no es estadísticamente significativo”.

“En la vacuna, no lo hemos visto en los ensayos y no hay razón para pensar ni causa biológica, hasta ahora, que indique que la vacuna podría causar eventos tromboembólicos por sí misma. Sin embargo, estamos abiertos a nuevos eventos y los tomamos en serio», indicó Wilder-Smith.

En cuanto a la vacuna AstraZeneca/Oxford, la OMS mantiene el criterio de que sus beneficios son mucho mayores que los riesgos,

Los expertos recomendaron también que en los países donde haya nuevas variantes circulando, como Brasil, Estados Unidos o Sudáfrica, las personas que ya han pasado la covid-19 no esperen para vacunarse, si tienen acceso a las dosis.

“Si en tu país no circulan variantes y hay pocas vacunas porque no llega cantidad suficiente, y ya te has infectado y decides esperar, perfecto. Pero si estás en un lugar donde hay variantes circulando y eso te expone a una segunda infección, entonces no recomendamos que esperes si tienes acceso a una vacuna”, dijo Cravioto.

Finalmente, la OMS expuso que las prisiones y los campamentos de refugiados y migrantes deben ser lugares prioritarios para la vacunación, lo que no es el caso de los viajeros -a menos que sean personas de alto riesgo-, ya que la disponibilidad de vacunas en el actual período es muy limitada.

A-E/HM